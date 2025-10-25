الجيش الأردني يحبط محاولتين لتهريب المخدرات والتسلل عبر الحدود

أعلن الجيش الأردني اليوم السبت، إحباط محاولة لتهريب المخدرات باستخدام البالونات، ومحاولة تسلل عبر الحدود في المنطقة الشمالية، وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وذكرت أن المنطقة العسكرية الشرقية رصدت، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، بالونات موجهة مُحمّلة بمواد مخدرة، مزوّدة بأجهزة بدائية الصنع.

وأضافت أن القوات تمكّنت من إسقاط البالونات وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في سياق متصل، أفاد بيان عسكري آخر أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تسلل لشخص حاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وأوضح البيان أن القوات الميدانية طبّقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض على المتسلل، وسلّمته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.