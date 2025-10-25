قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبلوماسي سابق: الدور المصري في وقف إطلاق النار بغزة كان محوريًا وحاسمًا

محمد البدوي

أكد السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدور المصري في وقف إطلاق النار بقطاع غزة كان محوريًا وحاسمًا، مشيرًا إلى أن معبر رفح يمثل الشريان الرئيسي لغزة منذ سنوات طويلة، حتى قبل اندلاع حرب السابع من أكتوبر.

المساعدات الإنسانية 

وأوضح مشرفة أن مصر، منذ إعادة فتح المعبر مؤخرًا، تمكنت من إدخال نحو 600 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية التي تضمنت الأغذية والأدوية وكافة الاحتياجات الأساسية، مما ساهم في تخفيف حدة المجاعة والمعاناة داخل القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر لم تدخر جهدًا إنسانيًا أو لوجستيًا منذ بداية الأزمة، حيث فتحت موانئها ومطاراتها لاستقبال المساعدات الدولية وتوجيهها إلى غزة.

دعم الشعب الفلسطيني

وأكد أن هذا الجهد يعكس التزام القاهرة الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

