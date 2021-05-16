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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش يعرب لمجلس الأمن عن صدمته بعدد القتلى الفلسطينيين في غزة

دولتان عاصمتهما القدس.. أمين الأمم المتحدة يعرب عن صدمته من عدد القتلى الفلسطينيين في غزة

صدى البلد

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأعمال القتالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالمروعة للغاية، معربا عن صدمته بعدد القتلى المدنيين في غزة جراء ضربات إسرائيل.

 

وقال جوتيريش، في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، أن الأعمال القتالية المستمرة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية "مروعة للغاية"، مشيرا إلى أنه "مصدوم" من عدد الضحايا بين السكان الفلسطينيين المدنيين خاصة الأطفال والنساء جراء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

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وتابع: "السبيل الوحيد إلى الأمام يتمثل في العودة إلى المفاوضات بهدف إقامة دولتين لتتعايشا جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع الاعتراف المتبادل لبعضهما بعضا، واعتبار القدس عاصمة لكلا الدولتين بالتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة".

 

وشدد على أن تصاعد التوتر حول قطاع غزة قد يؤدي إلى نشوب أزمة أمنية وإنسانية لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة برمتها.

 

وأكد جوتيريش أنه لا بد من وقف القتال على الفور، ودعا كل الأطراف للسماح بتقدم جهود الوساطة ونجاحها.

 

وأضاف أن الأمم المتحدة تدفع كل الأطراف بقوة نحو وقف إطلاق النار على الفور.

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