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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من فلسطين علي فتح مصر لمعبر رفح أمام أهالي غزة

صدى البلد

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، السفير المصري لدى فلسطين طارق طايل وبحث معه الجهود المصرية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة إضافة إلى جهودها الإنسانية من خلال فتح معبر رفح للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لهم.


وأطلع اشتية، السفير على آخر المستجدات السياسية في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات على أهلنا في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها بحق أبناء شعبنا وضرورة إيجاد أفق سياسي مستند إلى الرباعية الدولية.


بدوره، وضع السفير المصري، رئيس الوزراء بصورة الجهود المصرية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية والمسؤولون المصريون مع الجانب الإسرائيلي لوقف عدوانه ومع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان.

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