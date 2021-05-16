الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح يتعادل لـ ليفربول مع وست بروميتش 1-1 في الشوط الأول

تعادل فريق ليفربول مع وست بروميتش ألبيون بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

روبسون كانو افتتح التسجيل لـ وست بروميتش ألبيون في الدقيقة 15 بعد تلقيه تمريرة رائعة من ماثيو بيريرا.

وفي الدقيقة 33، سجل محمد صلاح هدف التعادل لـ ليفربول بتسديدة قوية بباطن قدمه اليمنى، سكنت شباك وست بروميتش ألبيون، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجاء تشكيل ليفربول لملاقاة وست بروميتش كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع؛ ترينت ألكسندر أرنولد - ناثان فيليبس - ويليامز - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٦٠ نقطة، فيما يحتل وست بروميتش المركز التاسع عشر برصيد ٢٦ نقطة