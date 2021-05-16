تحت انظار شيكابالا..شباب الأهلي يهزم الزمالك في عقر داره بهدف في دوري الجمهورية .. صور
حقق فريق شباب الأهلي مواليد 2003 الفوز علي نظيره الزمالك بهدف دون رد ، في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، بالجولة رقم ١٥ من بطولة الجمهورية للناشئين.
أحرز هدف شباب الأهلي ابراهيم عبد الحكيم في الدقيقة 6 من الشوط الثاني تحت أنظار لاعب القلعة البيضاء محمود عبدالرازق شيكابالا، وانتهي الشوط الأول من المباراة بدون أهداف.
وبعد هذه الخسارة توقف رصيد الزمالك عند ٣٢ نقطة في صدارة الترتيب ، وارتفع رصيد الأهلى إلى ٢٧ نقطة .