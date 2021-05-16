عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحت انظار شيكابالا..شباب الأهلي يهزم الزمالك في عقر داره بهدف في دوري الجمهورية .. صور

صدى البلد

حقق فريق شباب الأهلي مواليد 2003 الفوز علي نظيره الزمالك  بهدف دون رد ، في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، بالجولة رقم ١٥ من بطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز هدف شباب الأهلي ابراهيم عبد الحكيم في الدقيقة 6 من الشوط الثاني تحت أنظار لاعب القلعة البيضاء محمود عبدالرازق شيكابالا، وانتهي الشوط الأول من المباراة بدون أهداف.

وبعد هذه الخسارة توقف رصيد الزمالك عند ٣٢ نقطة في صدارة الترتيب ، وارتفع رصيد الأهلى إلى ٢٧ نقطة .

 

186551718_1317530465314758_7982142700501253996_n
186551718_1317530465314758_7982142700501253996_n
186874963_1317530368648101_2186209247742270437_n
186874963_1317530368648101_2186209247742270437_n
186525585_1317530455314759_9138414549561722791_n
186525585_1317530455314759_9138414549561722791_n
186518958_1317530295314775_4049812979038139634_n
186518958_1317530295314775_4049812979038139634_n
186549837_1317530225314782_4762943620442201742_n
186549837_1317530225314782_4762943620442201742_n
187331610_1317501665317638_7850365963026343518_n
187331610_1317501665317638_7850365963026343518_n
187542046_1317501718650966_4360928045629530354_n
187542046_1317501718650966_4360928045629530354_n
186540465_1317501685317636_7455846639535100412_n
186540465_1317501685317636_7455846639535100412_n
186634580_1317501751984296_2169439688450762201_n
186634580_1317501751984296_2169439688450762201_n
186508253_1317501638650974_4164836857201471343_n
186508253_1317501638650974_4164836857201471343_n
187126983_1317501608650977_6919169195939022329_n
187126983_1317501608650977_6919169195939022329_n

ترشيحاتنا

انتبه .. حرقان الصدر علامة تحذير من الإصابة بفيروس كورونا

شاهد.. هدف فوز شباب الأهلي علي الزمالك في حضور شيكابالا

الديون بلغت ٨٨ مليار جنيه.. خطة النقل لتطوير السكك الحديدية ونظم الإشارات

تحت انظار شيكابالا..شباب الأهلي يهزم الزمالك في عقر داره بهدف في دوري الجمهورية .. صور

رمضان صبحى يدرك التعادل فى مرمى أنيميا بعد خطأ شريف اكرامى ..صور

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 16-5-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

الأمين العام للأمم المتحدة مصدوم من أعداد الشهداء الفلسطينيين في غزة

سامح شكري: حصول الفلسطينيين على حقوقهم السبيل الوحيد لحل الأزمة مع إسرائيل

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لـ ليفربول في شباك وست بروميتش

موحد في غالبية دول العالم .. البحوث الفلكية يكشف موعد عيد الأضحى هذا العام

مصر استعادت دورها.. الجالية المصرية بفرنسا تعلق على زيارة الرئيس السيسي لباريس

الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح يتعادل لـ ليفربول مع وست بروميتش 1-1 في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

اﻟﻤﺰﻳﺪ