تحت انظار شيكابالا..شباب الأهلي يهزم الزمالك في عقر داره بهدف في دوري الجمهورية .. صور

حقق فريق شباب الأهلي مواليد 2003 الفوز علي نظيره الزمالك بهدف دون رد ، في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، بالجولة رقم ١٥ من بطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز هدف شباب الأهلي ابراهيم عبد الحكيم في الدقيقة 6 من الشوط الثاني تحت أنظار لاعب القلعة البيضاء محمود عبدالرازق شيكابالا، وانتهي الشوط الأول من المباراة بدون أهداف.

وبعد هذه الخسارة توقف رصيد الزمالك عند ٣٢ نقطة في صدارة الترتيب ، وارتفع رصيد الأهلى إلى ٢٧ نقطة .

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