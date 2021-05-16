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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حركة فتح بشأن جرائم إسرائيل

صدى البلد

دانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الأحد، حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جميع الجبهات والأصعدة، خاصة في القدس وغزة وأرجاء واسعة من الداخل المحتل والضفة الغربية.

 

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وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، قالت اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان أصدرته عقب اجتماعها اليوم، الأحد، إنها أكدت أهمية تلاحم الجميع وخروجه إلى الميدان لتعزيز المواجهة الشاملة رفضاً لسياسة القتل المستمرة والمجازر التي يواصل جيش الاحتلال الصهيوني ارتكابها.

 

وتعهدت اللجنة لكوادرها وأبناء الشعب الفلسطيني باستمرار اشتباكها الميداني مع المحتل ومستوطنيه وتوسيع دائرة هذا الاشتباك طالما استمر العدوان على غزة والقدس وقتل الأبرياء الآمنين من أبناء الشعب الفلسطيني واستهداف بناه التحتية وتمادي عصابات المستوطنين في ارتكابهم المتواصل لجرائم الحرب التي وصفتها بالدموية والعنصرية.

 

وحيت اللجنة المركزية أحرار العالم ومؤسساتهم ودولهم ممن هبوا لنصرة الشعب الفلسطيني، داعية الجميع لتوفير كامل أشكال الدعم السياسي والمادي والصحي نصرة لفلسطين.

فتح إسرائيل نتنياهو فلسطين غزة الضفة الغربية

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