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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن إجراءات السفر للخارج

السعودية.. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن إجراءات السفر للخارج

صدى البلد

قالت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، إنه تقرر استمرار منع سفر المواطنين السعوديين بشكل مباشر وغير مباشر إلى 13 دولة من دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "حرصًا من المملكة على سلامة وأمن المواطنين، تقرر استمرار منع سفر المواطنين إلى الدول التالية (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا،روسيا البيضاء، الهند)، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها".

وتابعت الوزارة، في بيانها، "نهيب بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم".

وكانت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" أعلنت أن الحجر الصحي لن يُطبق على المحصنين من المقيمين والزائرين القادمين إلى السعودية من الخارج ممن مضى 14 يوماً على استكمال تلقيهم الجرعات من اللقاحات المعتمدة في السعودية، واشترطت عليهم تقديم شهادة فحص PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال مدة 72 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية لمن أعمارهم فوق 8 سنوات وذلك ابتداءً من تاريخ 20 مايو.

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وبيّنت الهيئة أنه سيتم البدء في تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين إلى السعودية من غير المواطنين ممن لم يستكملوا تلقي جرعات اللقاحات حسب المعتمد في المملكة، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية السعودية، ولا تزال وجهات سياحية عالمية عدة قيد الإغلاق في ظل استمرار تفشي الفيروس حول دول العالم، بمتحوراته المتجددة، ما يقلص من خيارات السفر المناسبة المتاحة للسعوديين.

الفئات التي سيطبق عليها  القرارت الجديدة  

وأوضحت الهيئة أنه سيتم البدء في تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين إلى السعودية من غير المواطنين ممن لم يستكملوا تلقي جرعات اللقاحات حسب المعتمد في المملكة، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية السعودية.

ولا تزال وجهات سياحية عالمية عدة قيد الإغلاق في ظل استمرار تفشي الفيروس حول دول العالم، بمتحوراته المتجددة، ما يقلص من خيارات السفر المناسبة المتاحة للسعوديين.
 

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