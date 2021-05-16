ياسين منصور رئيسا لشركة الأهلي لكرة القدم ومصطفى فهمي نائبا وحسام غالي عضو مجلس إدارة

قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه مساء اليوم برئاسة محمود الخطيب، تعيين ياسين منصور، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وحسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.

وقررت إدارة الأهلي تعيين الدكتور سعد شلبي مديراً تنفيذيا للاهلي خلفاً للعميد محمد رجان الذي تولي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية.

كان مجلس الأهلي قد قرر تكليف ابراهيم الكفراوي عضو المجلس بالأشراف علي الجهاز التنفيذي لفترة إنتقالية لحين تعيين مدير تنفيذي جديد.

ويعد سعد شلبي واحدا من خبراء التسويق بالأهلي وشغل منصب مستشار مجلس الإدارة للتسويق .