قرار عاجل من الداخلية السعودية بشأن السفر إلى البحرين

قررت وزارة الداخلية السعودية أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين الشقيقة وفقا للاشتراطات التالية:

1- أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عاماً.

2- أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّنًا ، أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافي. ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

ويستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

وأكد مصدر بوزارة الداخلية السعودية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، إنه تقرر استمرار منع سفر المواطنين السعوديين بشكل مباشر وغير مباشر إلى 13 دولة من دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "حرصًا من المملكة على سلامة وأمن المواطنين، تقرر استمرار منع سفر المواطنين إلى الدول التالية (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا،روسيا البيضاء، الهند)، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها".

وتابعت الوزارة، في بيانها، "نهيب بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم".