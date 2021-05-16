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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تحدد شروط السفر عبر جسر الملك فهد والفئات المسموح لها بالمغادرة

السعودية تحدد شروط
السعودية تحدد شروط السفر عبر جسر الملك فهد

يدخل قرار رفع تعليق السفر إلى مملكة البحرين بالنسبة للمواطنين والمقيمين في السعودية عبر جسر الملك فهد، حيز التنفيذ غدا الاثنين، وسط إجراءات وشروط متعددة.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، إن السماح بمغادرة السعودية تكون فقط لمن تظهر لديهم حالة محصن أو متعاف حسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا" أو شهادة تأمين خاصة بـ"كورونا" لمن هم دون سن 18 عاما.

وأضاف المحسين في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، أنه يتطلب من القادمين إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد حمل أي من التطبيقات الصحية المعتمدة بدول مجلس التعاون والتي تظهر حالة محصن أو متعاف بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا" أو التطبيقات المعتمدة بدول المجلس، أو حمل شهادة فحص كورونا بما لا يتجاوز مدتها 72 ساعة من وقت أخذ العينة.

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وتابع "من خلال أعمال التنسيق المكثفة مع الإدارات المختصة بالمملكتين سيتم رفع درجات الاستعداد إلى الدرجة القصوى من خلال فتح كافة المسارات".

وأضاف أن الجهات المختصة في السعودية والبحرين ستقوم بتطبيق الأنظمة والاشتراطات المنصوص عليها من الجهات الصحية بالمملكتين لمغادرة وقدوم المسافرين.

وأكد أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس "كورونا" بمملكة البحرين حدد كافة الإجراءات الاحترازية للمسافرين، حيث أعلن إلغاء فحص فيروس كورونا "PCR" من أول أيام عيد الفطر المبارك عند الوصول للمطعمين والمتعافين من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إبراز الشعار الأخضر للمطعمين والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس كورونا، أو شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي، ولا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المطعمين وغير المتعافين.

وبخصوص القادمين إلى السعودية، قال المحيسن إنه لا يتطلب حاليا إجراءات إضافية بالنسبة للسعوديين مع وجوب حمل شهادة فحص كورونا للجنسيات الأخرى بما لا يتجاوز مدتها 72 ساعة من وقت أخذ العينة أو أي اشتراطات إضافية يتم إضافتها من الجهات المختصة.

وشدد على أهمية متابعة ما يصدر من الجهات الرسمية بالمملكتين فيما يتعلق بأي تحديثات تتعلق بالاشتراطات المطلوبة للدخول في أي من البلدين، مع اتخاذ الحيطة والالتزام بجميع الاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين، تفاديا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم.

وأوضح أن تطبيق هذه الاشتراطات والتدابير الوقائية يأتي لضمان سلامة المسافرين من مواطنين ومقيمين بمتابعة من مختلف الجهات المعنية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد المسؤول السعودي حرص المؤسسة، على بذل كل الجهود لتقديم كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمقيمين.

السعودية جسر الملك فهد السعودية البحرين السعودية الآن السفر

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