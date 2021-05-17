رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

أعلن الطيران المدني السعودي، اليوم الإثنين، رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج رسميا، وفق الإجراءات الاحترازية.

ونشرت هيئة الطيران المدني السعودية شريط فيديو لإطلاق أول رحلة لسفر المواطنين إلى الخارج في تمام الواحدة صباح اليوم الإثنين، حسب توقيت السعودية.

فيما قالت وزارة الداخلية السعودية، أمس الأحد، إنه تقرر استمرار منع سفر المواطنين السعوديين بشكل مباشر وغير مباشر إلى 13 دولة من دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "حرصًا من المملكة على سلامة وأمن المواطنين، تقرر استمرار منع سفر المواطنين إلى الدول التالية (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا،روسيا البيضاء، الهند)، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها".

وتابعت الوزارة، في بيانها، "نهيب بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم".

وكانت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" أعلنت أن الحجر الصحي لن يُطبق على المحصنين من المقيمين والزائرين القادمين إلى السعودية من الخارج ممن مضى 14 يوماً على استكمال تلقيهم الجرعات من اللقاحات المعتمدة في السعودية، واشترطت عليهم تقديم شهادة فحص PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال مدة 72 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية لمن أعمارهم فوق 8 سنوات وذلك ابتداءً من تاريخ 20 مايو.