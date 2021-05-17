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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حالة وفاة وإصابة  4 حالات بفيروس كورونا المستجد في سيناء

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا بمستشفي العريش العام

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، اليوم، 5 حالات إيجابية و4 حالات شفاء  وحالة  وفاة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

 

٥ حالات إيجابية:

 

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، انه تم تسجيل 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 449 حالة، إلي جانب تسجيل 3 حالات شفاء لترتفع الحالات إلى 3575 حالة شفاء منذ بداية الجائحة وتشمل حالات العزل في المستشفيات والعزل المنزلي .

وأشار  إلى أن  حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة بلغت 165 منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 22 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و52 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس والتي تخضع للإشراف الطبي المباشر .
وفي نفس السياق.. أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن فتح مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في مستشفى الشيخ زويد المركزى، وذلك للتيسير على أبناء المنطقة عند  تلقي اللقاح.  

إجمالي عدد من حصلوا على لقاح كورونا  علي مستوي المحافظة بلغ   2093 مواطنا، وهم من كل الأعمار وخاصة كبار السن و كذلك هيئة التمريض والأطباء العاملين بمستشفيات العزل .


كورونا

حالة وفاة اصابة كورونا سيناء

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