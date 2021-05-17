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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد خطوبة على غزلان

منة عرفة تعيش قصة حب جديدة مع فنان شاب "خاص"

منة عرفه ومحمود المهدي
منة عرفه ومحمود المهدي

علم صدى البلد أن الفنانة منة عرفة تعيش قصة حب مع فنان شاب يدعي محمود المهدي.

يأتي ذلك بعد إعلان خطيبها السابق على غزلان؛ خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر .


ونشرت منه صورة لها على ستورى إنستجرام الخاص بها  مع محمود وكتبت عليها " شخصي المفضل ".

فيما انتشر فيديو لها وهي ترقص مع محمود المهدي وسط مجموعة من أصدقائهم.

كانت منة عرفة؛  قد نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة.

وظهرت الفنانة منة عرفة؛ بالبيجامة الحمراء فى منزلها احتفالا بعيد ميلادها الـ ٢٢.

وصادف يوم السبت الموافق أول مايو، عيد ميلاد الفنانة منة عرفة، فهي من مواليد هذا اليوم عام 1999 واحترفت التمثيل منذ الصغر ، وتعد ضمن النجمات اللاتى أثرن جدلا واسعا فى الفترة الأخيرة.

ورغم قلة تواجدها الفنى، إلا أن منة عرفة دائما ما تثير الجدل مع كل ظهور لها، تارة بسبب ملابسها المثيرة مما يجعلها محور انتقاد رواد السوشيال ميديا ، على اعتبار أنها مازالت فى أذهانهم الطفلة خفيفة الظل التى وقفت أمام أحمد حلمى فى فيلم "مطب صناعى"، وتارة أخرى بسبب علاقتها العاطفية من قبل مع نجل أحد الفنانين، ومؤخرا مع اليوتيوبر على غزلان.

رواد السوشيال ميديا سوشيال ميديا علي غزلان يوتيوبر قصة حب جديدة الفنانة منة عرفة منة عرفة خطوبة علي غزلان فرح شعبان

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