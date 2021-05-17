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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الشيوخ: ندعم موقف الحكومة المصرية ونؤكد على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق " تابعنا ما تعرض له المسجد الاقصى  والمصلون العزل. 
 

وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس، أن المسجد الاقصى تحول لساحة حرب، في مشهد استفز شعوب العالم أجمع في ظل التهجير القسري من المنازل في الشيخ جراح وازداد الأمر سوءا بتنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة وقع إثرها أعداد كبيرة من الشهداء الفلسطينيين مما يهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة.


وقال رئيس الشيوخ "المجلس يدين بأشد العبارات الممارسات الغاشمة، ونؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

 

 

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ودعا المجلس المؤسسات الدولية والأممية أن تتحمل مسئوليتها وتوفر الحماية المدنية للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن " الشيوخ يدعم الموقف الرسمي للحكومة المصرية ويؤكد وقوفه لدعم الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة مجلس الشيوخ الشرقية غزة عملية أراضي المصري حماية مصري المجلس لدعم الاستقرار الفلسطينيي الشيخ جراح لمسجد الأقصى

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