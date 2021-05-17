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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مخاطر لن تصدقها لتناول المشروبات الغازية يوميا

أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية

وجد أن استهلاك المشروبات الغازية قد زاد بشكل كبير خلال العقود العديدة الماضية مع أكبر زيادة بين الأطفال والمراهقين، والإفراط في تناول المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والحمض على حد سواء النظام الغذائي والنظام الغذائي يمكن أن يسبب آثارًا ضارة على صحة الأسنان والصحة العامة بما في ذلك تسوس الأسنان وتآكل الأسنان وزيادة الوزن والسمنة وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. 

لذلك من الضروري تثقيف المرضى حول الآثار الضارة لأنواع مختلفة من المشروبات الغازية لأنه ليس من السهل دائمًا على الأفراد معرفة ما تحتويه بالفعل من المشروبات.

 

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ويمكن أن تساهم المشروبات الغازية أيضًا في الإصابة بمرض السكري من النوع 2 من خلال عدة آليات خاصة من خلال قدرتها على إحداث زيادة في الوزن ، وهو عامل خطر لتطور الحالة. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي بعض هذه المشروبات على كميات عالية من الكربوهيدرات سريعة الامتصاص مثل السكروز وشراب الذرة عالي الفركتوز (HFCS) ، وهو مكون رئيسي في بعض المشروبات المحلاة بالسكر. 

ويمكن أن تؤدي هذه الأنواع من الكربوهيدرات إلى تكوين الدهون الكبدية وارتفاع نسبة السكر في الدم الغذائية مما يؤدي إلى الالتهاب ومقاومة الأنسولين وضعف وظيفة الخلايا البائية ، مما يؤدي إلى تطور مرض السكري من النوع 2 .

 

المشروبات الغازية زيادة الوزن مرض السكري تسوس الأسنان اخبار الصحة

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