بعد غضب شعبي ودعوات لطرده.. سر اعتذار السفير التشيكي بالكويت

أثار سفير التشيك لدى الكويت مارتن دفوراك موجة غضب عارمة في الشارع الكويتي، عقب إعلانه التضامن مع الكيان الصهيوني ووضع علم قوات الاحتلال بجوار صورته في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، دون مراعاة للموقف الرسمي والشعبي الكويتي وبعيدا عن عدالة القضية الفلسطينية.

وتسبب هذا التصرف الذي يجافي التقاليد والأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، في استفزاز مشاعر الكويتيين الذين يؤيدون القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس، وهو موقف يتناغم مع موقف الكويت الرسمي من القضية وفق ما نشرت صحيفة القبس.

وكرد فعل سريع، انطلقت دعوات برلمانية وشعبية على منصات التواصل مثل موقع «تويتر» تطالب بطرد السفير التشيكي من الكويت، وتصدر وسم (اطردوا السفير التشيكي) كما قامت وزارة الخارجية على الأثر باستدعاء السفير دافوراك الأمر الذي أجبره على حذف الصورة لاحقاً.

وأعربت وزارة الخارجیة في بیان لھا عن رفضھا القاطع واستھجانھا الشدیدين لما بدر عن السفیر مارتن دوفراك، سفیر جمھوریة التشیك لدى دولة الكویت على حسابه الشخصي في موقع إنستجرام.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ذلك التصرف المرفوض وما یشكله من إساءة بالغة للمشاعر في دولة الكویت على المستویین الرسمي والشعبي لا یتناسب وطبیعة الوظیفة الدبلوماسیة ویتعارض مع الأعراف الدبلوماسیة ونصوص اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة.

وأشارت الوزارة إلى أنھا استدعت صباح الیوم الاثنین سفیر جمھوریة التشیك لدى البلاد وتم خلال اللقاء الإعراب عن الرفض القاطع لتلك التصرفات التي تتعارض وطبیعة وظیفته الدبلوماسیة، وقد أعرب السفیر عن أسفه البالغ لدولة الكویت حكومة وشعباً، مشیراً إلى أن ما وقع فیه یعد خطأ غیر مقصود، مؤكداً أنه سلوك شخصي ولا یمثل موقف حكومته تجاه الوضع المؤسف في فلسطین، مشیراً إلى أنه قد تم سحب الصورة التي أثارت الاستیاء وأن سفارته قد أصدرت بیانا أكدت خلاله أن ذلك التصرف لا یمثل موقف حكومة جمھوریة التشیك ویعد تصرفاً شخصیاً.

وختمت الخارجية بيانها بأنها مستمرة في قیامھا بالإجراءات اللازمة من منطلق عدم السماح بتجاوز الأعراف الدبلوماسیة أو نصوص اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة بین الدول، ولا تقبل الخوض فیما ھو خارج المھام الموكلة لأي بعثة دبلوماسیة في الكويت.

بدورها، نشرت سفارة جمهورية التشيك لدى الكويت بيانا باللغة الانجليزية على حسابها في تويتر قالت فيه: يعتذر السفير مارتن دفوراك بشدة لجميع الكويتيين وجميع الأشخاص الآخرين الذين قد تأثروا بالصورة، حيث ظهرت هذه الصورة أيضًا في الملف الشخصي للسفارة التشيكية في الكويت عن طريق الخطأ.

وأضاف البيان: لم يرغب بأي حال من الأحوال في تغيير وجهة نظر السفارة بشأن الوضع المؤسف الحالي في فلسطين، حيث يموت الأبرياء، ودعت جمهورية التشيك مرارًا وتكرارًا طرفي النزاع لبدء مفاوضات حول حل سلمي لشعبهما.