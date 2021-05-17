عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد غضب شعبي ودعوات لطرده.. سر اعتذار السفير التشيكي بالكويت

صدى البلد

أثار سفير التشيك لدى الكويت مارتن دفوراك موجة غضب عارمة في الشارع الكويتي، عقب إعلانه التضامن مع الكيان الصهيوني ووضع علم قوات الاحتلال بجوار صورته في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، دون مراعاة للموقف الرسمي والشعبي الكويتي وبعيدا عن عدالة القضية الفلسطينية.

وتسبب هذا التصرف الذي يجافي التقاليد والأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، في استفزاز مشاعر الكويتيين الذين يؤيدون القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس، وهو موقف يتناغم مع موقف الكويت الرسمي من القضية وفق ما نشرت صحيفة القبس.

وكرد فعل سريع، انطلقت دعوات برلمانية وشعبية على منصات التواصل مثل موقع «تويتر» تطالب بطرد السفير التشيكي من الكويت، وتصدر وسم (اطردوا السفير التشيكي) كما قامت وزارة الخارجية على الأثر باستدعاء السفير دافوراك الأمر الذي أجبره على حذف الصورة لاحقاً.

الكويت تمنع سفر غير الحاصلين على لقاح كورونا وتستثني هذه الفئات

من بينها مصر.. الكويت تبحث الأزمة الفلسطينية مع عدد من دول المنطقة

وأعربت وزارة الخارجیة في بیان لھا عن رفضھا القاطع واستھجانھا الشدیدين لما بدر عن السفیر مارتن دوفراك، سفیر جمھوریة التشیك لدى دولة الكویت على حسابه الشخصي في موقع إنستجرام.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ذلك التصرف المرفوض وما یشكله من إساءة بالغة للمشاعر في دولة الكویت على المستویین الرسمي والشعبي لا یتناسب وطبیعة الوظیفة الدبلوماسیة ویتعارض مع الأعراف الدبلوماسیة ونصوص اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة.

وأشارت الوزارة إلى أنھا استدعت صباح الیوم الاثنین سفیر جمھوریة التشیك لدى البلاد وتم خلال اللقاء الإعراب عن الرفض القاطع لتلك التصرفات التي تتعارض وطبیعة وظیفته الدبلوماسیة، وقد أعرب السفیر عن أسفه البالغ لدولة الكویت حكومة وشعباً، مشیراً إلى أن ما وقع فیه یعد خطأ غیر مقصود، مؤكداً أنه سلوك شخصي ولا یمثل موقف حكومته تجاه الوضع المؤسف في فلسطین، مشیراً إلى أنه قد تم سحب الصورة التي أثارت الاستیاء وأن سفارته قد أصدرت بیانا أكدت خلاله أن ذلك التصرف لا یمثل موقف حكومة جمھوریة التشیك ویعد تصرفاً شخصیاً.

وختمت الخارجية بيانها بأنها مستمرة في قیامھا بالإجراءات اللازمة من منطلق عدم السماح بتجاوز الأعراف الدبلوماسیة أو نصوص اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة بین الدول، ولا تقبل الخوض فیما ھو خارج المھام الموكلة لأي بعثة دبلوماسیة في الكويت.

بدورها، نشرت سفارة جمهورية التشيك لدى الكويت بيانا باللغة الانجليزية على حسابها في تويتر قالت فيه: يعتذر السفير مارتن دفوراك بشدة لجميع الكويتيين وجميع الأشخاص الآخرين الذين قد تأثروا بالصورة، حيث ظهرت هذه الصورة أيضًا في الملف الشخصي للسفارة التشيكية في الكويت عن طريق الخطأ.

وأضاف البيان: لم يرغب بأي حال من الأحوال في تغيير وجهة نظر السفارة بشأن الوضع المؤسف الحالي في فلسطين، حيث يموت الأبرياء، ودعت جمهورية التشيك مرارًا وتكرارًا طرفي النزاع لبدء مفاوضات حول حل سلمي لشعبهما.

 

الكويت وزارة الخارجية الشعب الفلسطيني الكيان الصهيونى موقع التواصل الاجتماعي السفير التشيكي

موضوعات متعلقة

الكويت تعلن إصابة 763 حالة جديدة و7 وفيات بـ فيروس كورونا

الكويت تصل إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا في هذا الموعد

ترشيحاتنا

بعد موافقة الشيوخ.. حصيلة إصدار الصكوك السيادية تذهب لموازنة الدولة

3 غيابات مؤثرة لـ الزمالك فى مباراة طلائع الجيش

وزير النقل يكشف آخر تطورات أعمال توسعة وصيانة الطريق الدائري.. صور

اشمعنى| خالد الغندور يفتح النار على الجبلاية بسبب الأهلي .. تفاصيل

كلمة مصر بمجلس الأمن.. طارق فهمي: مصر قادرة على وقف العدوان الإسرائيلي

وزيرا السياحة والطيران يلتقيان مسئوليَن إماراتييَن لبحث تعزيز التعاون المشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة والدة نائب برلمانى فى حريق منزل بشبين القناطر

فرجانى ساسى يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

ضربة موجعة لـ رمضان صبحي فى بيراميدز.. تفاصيل

أزمة فنية فى الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

أزمة دوري الشباب تشتعل.. الزمالك يرفض المواجهة الفاصلة وبيبو يعلن قرار الأهلي

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

مصر تستقبل غدا أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح "سينوفاك"

شاهد| بلطجي يفرض إتاوات في الجمالية بالسلاح.. وأمن القاهرة يضبطه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ