عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"الشيوخ" يوافق على ضوابط إصدار شهادة الصكوك السيادية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة الثانية من مشروع قانون الصكوك السيادية ،وتنص المادة على "للجهة المصدرة دون غيرها إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها الشرعية وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" .

 

وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الخزانة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه الحصيلة .

مجلس الشيوخ يوافق على التعريفات الخاصة بقانون الصكوك السيادية

نائب الشيوخ: إجمالي الصكوك المصدرة فى العالم وصلت 2.7 تريليون دولار

كما وافق المجلس على المادة الثالثة من مشروع القانون وتنص على أن تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،ويبين بالصك مدته .

 

وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو العملات الآجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالآسواق الدولية.

مجلس الشيوخ البنك المركزي مشروع قانون صكوك قانون الصكوك السيادية

ترشيحاتنا

المنتجين الزراعيين تكشف أسباب أزمة الأسمدة كل موسم

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

إنذار بوجود قنبلة داخل مدرسة في فرنسا

بعد موافقة الشيوخ.. حصيلة إصدار الصكوك السيادية تذهب لموازنة الدولة

3 غيابات مؤثرة لـ الزمالك فى مباراة طلائع الجيش

وزير النقل يكشف آخر تطورات أعمال توسعة وصيانة الطريق الدائري.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسى يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

وفاة والدة نائب برلمانى فى حريق منزل بشبين القناطر

ضربة موجعة لـ رمضان صبحي فى بيراميدز.. تفاصيل

أزمة فنية فى الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

أزمة دوري الشباب تشتعل.. الزمالك يرفض المواجهة الفاصلة وبيبو يعلن قرار الأهلي

مصر تستقبل غدا أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح "سينوفاك"

شاهد| بلطجي يفرض إتاوات في الجمالية بالسلاح.. وأمن القاهرة يضبطه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ