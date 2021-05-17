كالمحترفين.. طريقة عمل طاجن الدجاج الروستو للشيف شربيني

يعد طاجن الدجاج الروستو من أكثر الأكلات اللذيذة التى أصبحت منتشرة فى المطاعم الكبرى .

يمتلك طاجن الدجاج الروستو مذاقا مميزا بجانب القيمة الغذائية الكبيرة ولكن لاتستطيع بعض النساء إعداده فى المنزل.

نقدم لكم طريقة عمل طاجن الدجاج الروستو بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة .



مقادير طاجن الدجاج الروستو



أوراك دجاج

بطاطا

سمنة

ثوم

كرات

عصير ليمون

مستردة

بطاطس

عصير طماطم

قرع

بصل

أعشاب

ملح – فلفل

طريقة عمل طاجن الدجاج الروستو

* تبلي الدجاج بالملح والفلفل والطماطم المبشورة ثم ضيفيها إلى الطاسة على النار مع السمن

* قطعي مكعبات البصل الكبيرة واضيفيها لاوراك الدجاج مع الكرات ثم قطعي الثوم ثم اضيفيها للطاسة ثم ارفعي اوراك الدجاج من الطاسة و اضيفي الخضروات بدلا منها واستمري في التقليب.

* اضيفي الملح والفلفل وقليل من الماء اتركيها لتغلي وضعيها في طاجن وادخليها فرن ساخن لتكمل نضجها ثم يقدم طاجن الدجاج الروستو .