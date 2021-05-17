نشرة أخبار العالم| توافق أمريكي فلسطيني لوقف العدوان على غزة.. فرنسا تقرض السودان 1.5 مليار دولار.. والبرهان: نطالب باتفاق ملزم حول سد النهضة

البرهان: نطالب باتفاق ملزم حول سد النهضة لحفظ حقوق الأجيال القادمة

الصحة الفلسطينية: ‎220 شهيدا و6039 مصابا في العدوان الإسرائيلي على غزة

توافق أمريكي فلسطيني على ضرورة وقف العدوان على غزة وخفض التصعيد

فرنسا تقرض السودان 1.5 مليار دولار لتسديد ديونه

مقتل 3 أشخاص في حادث طعن بروسيا واعتقال المنفذ



شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث والتطورات في عدد من القضايا والملفات المهمة اليوم الاثنين، وتصدر ذلك:

البرهان: نطالب باتفاق ملزم حول سد النهضة

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أن السودان ظل لسنوات ينادي بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال البرهان في حوار مع "فرانس 24" إن السودان لديه حق مشروع للمناداة بتوقيع اتفاق قانوني حول ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدًا أن العلاقات الأخوية مع إثيوبيا تحتم على أن يتم التوصل في النهاية إلى اتفاق حول السد.

وأضاف البرهان أن "ما يربط السودان ومصر علاقات قديمة ولدينا مصالح مشتركة متشابهة ونسعى معًا إلى الوصول لاتفاق قانوني وملزم من أجل الأجيال المستقبلية تحفظ حقها واحتياجاتها للمياه".

والتقى أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، في باريس خلال قمة باريس لدعم السودان، حيث تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة.

وبحسب بيان الرئاسة، فقد تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

الصحة الفلسطينية: ‎220 شهيدا و6039 مصابا في العدوان على غزة





أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع ضحايا وإصابات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال 10 أيام.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت وزارة الصحة، إن حصيلة الشهداء والجرحى بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بلغت 220 شهيدًا و6039 جريحًا.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، قصف مستوطنة نتيفوت، وقاعدتي حتسريم وتسيلم العسكريتين في إسرائيل بالصواريخ.

وذكرت قناة “العربية” السعودية، أن دوي انفجار سمع في هرتسيليا دون إطلاق صافرات الإنذار.

من ناحية أخرى، أفادت قناة العربية، بأن إسرائيل أبلغت الأونروا بأنها ستقصف مدرستين يحتمي بهما نازحون.

وشن طيران الاحتلال عدة غارات متفرقة طالت منازل وأراضٍ زراعية وأخرى خالية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

يذكر أن كتائب القسام استهدفت بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية.

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، قالت كتائب القسام إنه تم استهداف أسدود وعسقلان وبئر السبع بعشرات الصواريخ.

توافق أمريكي فلسطيني على ضرورة وقف العدوان على غزة وخفض التصعيد

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، المبعوث الأمريكي إلى إسرائيل، هادي عمرو، لبحث التصعيد القائم بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

وشدد عباس خلال لقائه بالمبعوث الأمريكي، على ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لوضع حد لـ"العدوان الإسرائيلي" على الفلسطينيين، حيث أكد الطرفان على ضرورة وقف العنف في غزة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وطالب عباس المبعوث الأمريكي بضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي وبدء جهود الحل السياسي.

من جانبه، شدد المبعوث الأميركي على ضرورة تحقيق التهدئة ووقف التصعيد، موضحًا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبذل جهودا مع الأطراف المعنية لتحقيق التهدئة.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن واشنطن ملتزمة بتحقيق السلام وتوفير الفرص المتساوية للفلسطينيين والإسرائيليين.

فرنسا تقرض السودان 1.5 مليار دولار لتسديد ديونه

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن فرنسا ستساعد السودان المثقل بالديون والذي يخوض عملية انتقال ديمقراطي، في تسديد متأخرات من الديون لصندوق النقد الدولي، من خلال إقراضه 1.5 مليار دولار.

وقال الوزير الفرنسي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الإثنين/ - إن فرنسا ستعمل من أجل "تخفيف عبء الدين عن السودان في أقرب وقت ممكن".. مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيؤكد هذا التعهد أثناء مؤتمر ثنائي سيعقد في وقت لاحق اليوم /الإثنين/، وذلك عشية قمة بشأن إنعاش الاقتصاد في أفريقيا.

وتستضيف العاصمة الفرنسية (باريس) أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" والذي يركز على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها.

وتعول الحكومة الانتقالية في السودان على مؤتمر باريس للمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب إعفاء الديون التي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار.

مقتل 3 أشخاص في حادث طعن بروسيا واعتقال المنفذ

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين، بأن رجلًا يحمل سكينًا هاجم المارة في مدينة يكاترينبورج الروسية، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص.

وبحسب معلومات الوكالة، فإن عدة أشخاص في المنطقة المحيطة سمعوا دوي إطلاق نار بالقرب من محطة القطار في يكاترينبورج.

وأكدت وزارة الداخلية في منطقة سفيردلوفسك اعتقال منفذ الهجوم، الذي حاول مهاجمة ضباط الشرطة أيضًا لحظة القبض عليه.