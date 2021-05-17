الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 19 فردا وكيانين في ميانمار

أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، اليوم الإثنين، عن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 19 فردا وكيانين من ميانمار.

وتمتد العقوبات لتشمل المجلس الإداري للدولة (SAC) ، وحكومة المجلس العسكري في البلاد ، بما في ذلك أربعة من أعضائه بالإضافة إلى تسعة وزراء وثلاثة أطفال بالغين لأعضاء رفيعي المستوى في SAC خضعوا للعقوبات سابقًا.

وتم وضع الأفراد على رعايا الولايات المتحدة المعينين خصيصا والأشخاص المحظورين (SDN)، وتم تصميم قائمة SDN ، التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، لفرض عقوبات أو تدابير حظر على الإرهابيين المعينين والمسؤولين والمستفيدين من بعض الأنظمة الاستبدادية والمجرمين الدوليين.

كما فرضت كندا عقوبات إضافية على الأفراد والكيانات المرتبطة بجيش ميانمار.

ويأتي الإعلان الأمريكي وسط إجراءات مثيرة للجدل اتخذتها الحكومة العسكرية لميانمار ضد سكانها المدنيين.

وقُتل ما لا يقل عن 774 مدنياً في حملات قمع ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في أعقاب انقلاب 1 فبراير.