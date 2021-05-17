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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة مجدي بإطلالة ناعمة

بإطلالة ناعمة.. هبة مجدي تخطف قلوب متابعيها

هبة مجدي
هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 
وظهرت هبة مجدي في الصورة بإطلالة أنيقة وناعمة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وعلقت على الصورة قائلة: "اشكو لله قلبي الذي يعشق السلام ".

 

وشاركت هبة مجدي في مسلسل موسى الذي تدور أحداثه في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

الفنان محمد رمضان هبه مجدى محمد رمضان انستجرام التواصل الاجتماعي

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