عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 18-5-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر  الدولار في البنوك المصرية، مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، الموافق 18-5-2021، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك منذ الأربعاء الماضي، دون أي تغيير.


وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع.

 


وبلغ أدنى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع  في بنوك “مصر، الأهلي، مصر إيران للتنمية، المشرق”.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ الإسكندرية، الكويت الوطني NBK، أبوظبي الأول، الاستثمار العربي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي AIB، الأهلي اليوناني”.


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه لبيع في بنوك " التعمير والاسكان، عودة، التنمية الصناعية، العربي، المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري وفا، HSBC، كريدي أجريكول، بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، العقاري المصري العربي، قناة السويس، الأهلي الكويتي، الإمارات دبي الوطني، الاهلي المتحد، المصري لتنمية الصادرات، البركة،  ابوظبي التجاري، العربي الإفريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات ABC".

أعلى سعر لـ الدولار


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في  بنك القاهرة.

 

ووصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار الدولار أمام الجنيه البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم 4-5-2021 في البنوك

ترشيحاتنا

65 هدفا بقطاع غزة و90 صاروخا على إسرائيل.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل الساعات الماضية

خسر 380 ألف دولار بسبب الانتخابات.. بايدن وزوجته يكشفان تراجع دخلهما

حدث ليلا.. صافرات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل.. والمقاومة تقصفها بالصواريخ.. سفير فلسطين يشكر السيسي وجهود الدبلوماسية المصرية لدعم بلاده

يحدث اليوم: السيسي يشارك في قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.. واجتماع طارئ بالقاهرة لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين

تأكيد السيسي حرص مصر على تدعيم الشراكة مع فرنسا وخطة دعم مصابي غزة أبرز اهتمامات الصحف

أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

تعليق جديد من أمير كرارة على أزمته مع مها أحمد.. شاهد

لونج بيتش تكشف عن سر فقدان السيطرة على الصاروخ الأمريكي وفشل المهمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ