سعر الدولار في البنوك اليوم 18-5-2021

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية، مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، الموافق 18-5-2021، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك منذ الأربعاء الماضي، دون أي تغيير.



وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع.



وبلغ أدنى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك “مصر، الأهلي، مصر إيران للتنمية، المشرق”.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ الإسكندرية، الكويت الوطني NBK، أبوظبي الأول، الاستثمار العربي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي AIB، الأهلي اليوناني”.



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه لبيع في بنوك " التعمير والاسكان، عودة، التنمية الصناعية، العربي، المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري وفا، HSBC، كريدي أجريكول، بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، العقاري المصري العربي، قناة السويس، الأهلي الكويتي، الإمارات دبي الوطني، الاهلي المتحد، المصري لتنمية الصادرات، البركة، ابوظبي التجاري، العربي الإفريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات ABC".

أعلى سعر لـ الدولار



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

ووصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.