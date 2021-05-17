مدفعية الاحتلال تقصف الحدود مع لبنان بعد إطلاق 6 صواريخ باتجاه إسرائيل | فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين عن إطلاق صافرات الإنذار في كيبوتس مسجاف أم ، وهو الجزء الشمالي من إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبحسب الجيش الإسرائيلي ، تم إطلاق ستة صواريخ من لبنان إلى إسرائيل ، لكن يبدو أن جميع القذائف سقطت في الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوته المدفعية أطلقت باتجاه مصادر الإطلاق".

وفي وقت سابق من يوم 13 مايو ، قال جيش الدفاع الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على إسرائيل ، لكن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

في وقت سابق من اليوم ، ظهرت تقارير متعددة تفيد بسماع انفجارات وصافرات صواريخ على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يوم الاثنين.

ولم ترد انباء عن وقوع إصابات او أضرار في المستوطنات الإسرائيلية بعد تفعيل صافرات الإنذار.

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن ما لا يقل عن خمسة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل ، لكنها سقطت جميعها على الأراضي اللبنانية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة رد قوات مدفعية الجيش الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية.

ويأتي إطلاق الصواريخ وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين ، والتي اندلعت في وقت سابق من الشهر ، خاصة بعد أن قررت المحكمة الإسرائيلية إجلاء عدد من العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس.

وفي 13 مايو ، قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان إلى إسرائيل ، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات ، مع سقوط المقذوفات في البحر الأبيض المتوسط.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة فتح في لبنان محمود سعيد ، في وقت لاحق اليوم الاثنين ، إن تحركات السلطة الوطنية الفلسطينية لا تنوي استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل.