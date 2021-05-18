غارات إسرائيلية على مبنى في غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة.

وذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 3 غارات على مبنى هددت إسرائيل بتدميره في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة.

ومن ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الإثنين عن إطلاق صافرات الإنذار في كيبوتس مسجاف أم ، وهو الجزء الشمالي من إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبحسب الجيش الإسرائيلي ، تم إطلاق ستة صواريخ من لبنان إلى إسرائيل ، لكن يبدو أن جميع القذائف سقطت في الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوته المدفعية أطلقت باتجاه مصادر الإطلاق".

وفي وقت سابق من يوم 13 مايو ، قال جيش الدفاع الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على إسرائيل ، لكن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

ظهرت تقارير متعددة تفيد بسماع انفجارات وصافرات صواريخ على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يوم الاثنين.

ولم ترد انباء عن وقوع إصابات او أضرار في المستوطنات الإسرائيلية بعد تفعيل صافرات الإنذار.