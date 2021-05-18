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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل.. والمقاومة تطلق رشقة صواريخ

صواريخ المقاومة الفلسطينية
صواريخ المقاومة الفلسطينية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل، وبئر سبع، ومستوطنة نتيفوت.

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غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة.. والمقاومة الفلسطينية ترد

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وأطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رشقة صواريخ في رد على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وذكرت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن نحو 50 غارة جوية على قطاع غزة خلال ربع ساعة فقط.

وقالت فضائية الشرق السعودية إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق جباليا والشيخ زايد وتل الريس وتل قليبو شمال غزة.

وردا على هذه الغارات، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صواريخ جديدة من غزة باتجاه الأراضي المحتلة، عقب 5 ساعات من التوقف.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قذائفها نحو شاطئ بحر مدينة غزة.

فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة وسط وجنوب إسرائيل، ليومين إضافيين، مع استمرار إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية على الأراضي المحتلة.

وتوالت الانفجارات التي تهز مدينة غزة، وسط غارات إسرائيلية متتالية، حيث تم تدمير مبنى غرب جامعة الأزهر في غزة.

فيما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجمع الأنصار، الذي يضم مباني حكومية في قطاع غزة، وذلك في غارات متتالية.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة.

وذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 3 غارات على مبنى- هددت إسرائيل بتدميره- في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة.

ومن ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، إطلاق صافرات الإنذار في كيبوتس مسجاف أم ، وهو الجزء الشمالي من إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبحسب الجيش الإسرائيلي ، تم إطلاق 6 صواريخ من لبنان إلى إسرائيل، لكن يبدو أن جميع القذائف سقطت في الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوته المدفعية أطلقت باتجاه مصادر الإطلاق".

وفي وقت سابق من يوم 13 مايو ، قال جيش الدفاع الإسرائيلي، إن 3 صواريخ أطلقت من لبنان على إسرائيل ، لكن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

وظهرت تقارير متعددة تفيد بسماع انفجارات وصافرات صواريخ على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يوم الاثنين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في المستوطنات الإسرائيلية بعد تفعيل صافرات الإنذار.

جيش الاحتلال الإسرائيلي كتائب عز الدين القسام رشقة صواريخ قطاع غزة فلسطين

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