مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15-5-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 18 - 5 - 2021 عدة مباريات هامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد أمام فولهام في الدورى الانجليزي بجانب المواجهة الصعبة بين تشيلسي وليستر سيتي في صراع المنافسة للحصول علي مقعد بدورى أبطال أوروبا .

ويعرض لكم صدى البلد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة .

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد vs فولهام – الساعة السابعة مساء .. قناةbeIN Sports 1 HD Premium

ساوثهامتون vs ليدز يونايتد – الساعة السابعة مساء .. قناةbeIN Sports 2 HD Premium

برايتون vs مانشستر سيتي – الساعة الثامنة مساء .. قناة beIN Sports 2 HD Premium

تشيلسي vs ليستر سيتي – الساعة التاسعة والربع مساء .. قناةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي

لاتسيو vs تورينو – الساعة الثامنة والنصف مساء … قناة beIN Sports 1 HD

كأس تركيا

أنطاليا سبور vs بشكتاش – الساعة الثامنة إلا ربع مساء