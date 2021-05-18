عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

65 هدفا بقطاع غزة و90 صاروخا على إسرائيل.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل الساعات الماضية

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهداف 65 هدفا في شبكة أنفاق حركة حماس بقطاع غزة، خلال الغارات التي شهدها قطاع غزة خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء.

txt

غارات إسرائيلية جديدة على جنوبي ووسط قطاع غزة

txt

تأكيد السيسي حرص مصر على تدعيم الشراكة مع فرنسا وخطة دعم مصابي غزة أبرز اهتمامات الصحف

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف في هذه الغارات 5 مقار تابعة لحركة حماس في مناطق متفرقة من غزة.

فيما رصد الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 90 صاروخا من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل منذ مساء أمس الإثنين حتى الآن، تمكنت القبة الحديدية من التصدي لغالبيتهم.

ومن ناحية أخرى، اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فصائل فلسطينية بالوقوف وراء إطلاق قذائف من جنوبي لبنان إلى بلدات شمال إسرائيل أمس الإثنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الإثنين عن إطلاق صافرات الإنذار في كيبوتس مسجاف أم ، وهو الجزء الشمالي من إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبحسب الجيش الإسرائيلي ، تم إطلاق ستة صواريخ من لبنان إلى إسرائيل ، لكن يبدو أن جميع القذائف سقطت في الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوته المدفعية أطلقت باتجاه مصادر الإطلاق".

وفي وقت سابق من يوم 13 مايو ، قال جيش الدفاع الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على إسرائيل ، لكن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

في وقت سابق من اليوم ، ظهرت تقارير متعددة تفيد بسماع انفجارات وصافرات صواريخ على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يوم الاثنين.

ولم ترد انباء عن وقوع إصابات او أضرار في المستوطنات الإسرائيلية بعد تفعيل صافرات الإنذار.

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن ما لا يقل عن خمسة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل ، لكنها سقطت جميعها على الأراضي اللبنانية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة رد قوات مدفعية الجيش الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة القبة الحديدية فصائل فلسطينية الحدود مع لبنان فلسطين

موضوعات متعلقة

رقم كارثي.. الهند تسجل 4329 حالة وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة فقط

غارات إسرائيلية جديدة على جنوبي ووسط قطاع غزة

صافرات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل.. والمقاومة تطلق رشقة صواريخ

رئيس الشئون الخارجية بالنواب الأمريكي يطالب بتأجيل بيع أسلحة لإسرائيل

غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة.. والمقاومة الفلسطينية ترد

بسبب مقطع فيديو.. الشرطة السعودية تلقي القبض على 6 مواطنين

الزوارق الإسرائيلية تطلق النار على شاطئ مدينة غزة

تمديد تعطيل الدراسة في إسرائيل.. وغارات جديدة على غزة

ترشيحاتنا

65 هدفا بقطاع غزة و90 صاروخا على إسرائيل.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل الساعات الماضية

خسر 380 ألف دولار بسبب الانتخابات.. بايدن وزوجته يكشفان تراجع دخلهما

حدث ليلا.. صافرات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل.. والمقاومة تقصفها بالصواريخ.. سفير فلسطين يشكر السيسي وجهود الدبلوماسية المصرية لدعم بلاده

يحدث اليوم: السيسي يشارك في قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.. واجتماع طارئ بالقاهرة لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين

تأكيد السيسي حرص مصر على تدعيم الشراكة مع فرنسا وخطة دعم مصابي غزة أبرز اهتمامات الصحف

أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

تعليق جديد من أمير كرارة على أزمته مع مها أحمد.. شاهد

لونج بيتش تكشف عن سر فقدان السيطرة على الصاروخ الأمريكي وفشل المهمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ