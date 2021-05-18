الاحتلال يكشف المسئول عن إطلاق قذائف من جنوبي لبنان إلى إسرائيل

اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فصائل فلسطينية بالوقوف وراء إطلاق قذائف من جنوبي لبنان إلى بلدات شمال إسرائيل أمس الإثنين.

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الإثنين عن إطلاق صافرات الإنذار في كيبوتس مسجاف أم ، وهو الجزء الشمالي من إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبحسب الجيش الإسرائيلي ، تم إطلاق ستة صواريخ من لبنان إلى إسرائيل ، لكن يبدو أن جميع القذائف سقطت في الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوته المدفعية أطلقت باتجاه مصادر الإطلاق".

وفي وقت سابق من يوم 13 مايو ، قال جيش الدفاع الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على إسرائيل ، لكن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

في وقت سابق من اليوم ، ظهرت تقارير متعددة تفيد بسماع انفجارات وصافرات صواريخ على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يوم الاثنين.

ولم ترد انباء عن وقوع إصابات او أضرار في المستوطنات الإسرائيلية بعد تفعيل صافرات الإنذار.

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن ما لا يقل عن خمسة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل ، لكنها سقطت جميعها على الأراضي اللبنانية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة رد قوات مدفعية الجيش الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية.