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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتفاع عدد ضحايا مجزرة بالخانكة إلى 3 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين

جثة
جثة

ارتفع عدد الضحايا في المجزرة الأسرية التي ارتكبها عاطل بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية إلى 3 وفيات بعد لفظ أحد المصابين ويدعى "أحمد.ص.ل" 29 سنة كان محتجزا في العناية المركزة وتدهورت حالته الصحية ولفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.
وبالعرض على النيابة أمر المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة بإشراف المستشار على حسن المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بمناظرة للجثة والتصريح بالدفن وانتداب الطب الشرعي لتشريحها  واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.


من ناحية أخرى كشف التقرير الطبى لضحايا حادث مذبحة قرية سرياقوس بمركز الخانكة حيث قام بائع خضروات باقتحام منزل أسرة طليقته خلال حفل خطوبة ابنته داخل منزل شقيق طليقته وفتح عليهم النيران من سلاح نارى كانت بحوزته، فقتل ابنته وخالها وأصاب 4 آخرين لينتحر بعدها ان سبب الوفاة إصابة المجنى عليهم بطلقات وأعيرة فى الرأس والبطن والصدر من خلال طبنجة.


كما كشف التقرير الطبى إصابة 4 آخرين بطلقات نارية فى القدم والكتف ، كما كشف التقرير أيضا إصابة المتهم بارتكاب المذبحة بطلق ناري بمنتصف الصدر من الجهة اليسري حيث أطلق الرصاص على نفسه داخل أرض زراعية بذات الناحية عقب ارتكاب الواقعة.


من ناحية أخرى خيم الحزن على أهالى القرية حزنا على ضحايا الحادث وبات الحديث الأهم الذى يدور بين الجميع هو المذبحة وظروفها وملابساتها خاصة عنصر المفاجأة فيها
من ناحية أثبتت التحريات وشهادة الشهود والمصابين أن سبب الحادث قيام طليقة الجاني بعقد حفل خطوبة لكريمتهما بمسكن شقيقها دون موافقته فقام على إثر ذلك بالحضور للمسكن وإطلاق أعيرة نارية تجاههم وإصابتهم بأعيرة نارية متفرقة ما أدى وفاة ابنته وخالها وأصاب 4 آخرين.
كان اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بقيام عاطل باقتحام منزل طليقته بمنطقة سرياقوس بدائرة المركز مستخدما سلاحا ناريا طبنجة وأطلق النار على المتواجدين بالمنزل ووجود متوفيين ومصابين.
وبالانتقال والفحص تبين قيام بائع خضروات 45 سنه مقيم بدائرة المركز بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته تجاه كل من نجله 24 سنه، وكريمته 18 سنه، شقيق طليقته 40 سنة، نجل شقيق أخر لطليقته 25 سنة، وخطيب الثانية 20 سنه، "جميعهم بائعي خضروات ومقيمين بذات الناحية مُصابين بأعيرة نارية متفرقة وتم نقلهم لمستشفي الدمرداش وتوفـي الثانية والثالث"، وذلك بسبب قيام طليقته 42 سنة ربة منزل "مقيمة طرف الأول بعقد حفل خطوبة لكريمتهما بمسكن شقيقها دون موافقته، قام علي إثر ذلك بالحضور للمسكن وإطلاق أعيرة نارية تجاههم وإصابتهم بأعيرة نارية متفرقة ووفاة الثانية والثالث.
ومن خلال الملاحقة الأمنية للمتهم برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البث الجنائي بالقليوبية بالأماكن المحتمل تردده عليها والاختباء بها عُثر على جثته منتحرا بطلق ناري بمنتصف الصدر من الجهة اليسري داخل أرض زراعية بذات الناحية وبحوزته متعلقاته الشخصية، عثر بجواره على السلاح الناري المستخدم.

اخبار محافظة القليوبية العناية المركزة الخانكة القليوبية إطلاق الرصاص

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