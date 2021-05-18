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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يشيد بمبادرة إعمار غزة: دليل على مساندة القضية

حماة الوطن
حماة الوطن

ثمن حزب حماة الوطن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعلن  فيه عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة وتدشين صندوق دعم غزة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.


وقال الحزب في بيان له،  إن مصر مساندة للدولة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وهو ما بات واضحا في موقفها الرسمي من الأحداث الأخيرة التي قدمت خلالها كل الدعم للفلسطينيين من فتح المستشفيات وتقديم إجراءات العلاج اللازم. 


وأكد الحزب أن عملية الإعمار دليل واضح على الموقف المصري القوي في مساندة القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر كانت ومازالت هي المدافع الرئيسي عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم والتمتع بكافة حقوقهم.


وأضاف حماة الوطن أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية مؤيدا،  وهو ما بات جليا في تأييد شعبوي عبر السوشيال ميديا لتحركات القيادة السياسية الخارجية في كافة القضايا والتي على رأسها فلسطين. 


وجدد الحزب إدانته لما يحدث في قطاع غزة من عمليات القتل الوحشية الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

 
وأشار الحزب إلى أنه مازال يتابع عن كثب ما يؤول إليه الوضع في فلسطين ويدعم الشعب الفلسطيني، معلنا دعمه الكامل لكل المطالب والطرق التي يواجهون بها المحتل.

مصر فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة القضية الفلسطينية

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