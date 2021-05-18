اللبنانية ليال خوري تطرح أغنيتها الجديدة «زمن واطي»

طرحت المطربة اللبنانية ليال خوري أغنيتها الجديدة " زمن واطي" على المنصات الرقمية خلال الساعات الماضية.

وتعاونت ليال خوري في الأغنية مع سحر سبلاني التى كتبتها ولحنتها ومن توزيع وتسجيل ستوديو بسام السلمان.

وحرصت ليال على أن تكون الأغنية باللهجة المصرية التى تتقنها جيدا، معبرة عن سعادتها بردود الفعل الأولية التى جاءتها فور طرح الأغنية.

وقالت ليال خوري إن الأغنية الجديدة تناولت ما نواجهه في حياتنا اليومية من صدمات وكذب وخداع ممن نعرفهم وكنا نثق فيهم؛ لذا استهوتها كلمات الأغنية عندما قرأتها وقررت غنائها.

يذكر أن ليال خوري طرحت أكثر من 12 أغنية خلال الفترة الماضية، كما تواصل التحضير لطرح أغنية سينجل خلال الفترة المقبلة.