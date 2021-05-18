حماس تشكر مصر على مبادرتها لإعادة إعمار غزة

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره، للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراره بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، بعد القصف العنيف الذي تعرض له القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال هنية، في تصريحات نقلتها وكالة “شهاب” الفلسطينية: “نعبر عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على قراره تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة”.

وأضاف: “هذا يعكس الالتزام القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

وتابع: “نثمن الجهود التي تبذلها مصر من أجل كبح جماح العدوان الصهيوني على أهلنا في غزة، وإعادة فتح معبر رفح على مدار الساعة لإدخال كافة المساعدات واحتياجات القطاع”.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، طالب في وقت سابق من اليوم إسرائيل، بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق وبشكل سريع.