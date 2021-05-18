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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كورونا للمرة الثانية.. فاطمة الكاشف في العناية المركزة.. وجمال عبد الناصر يشكر وزيرة الصحة

جمال عبد الناصر وزوجته
جمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف

نشر الفنان جمال عبد الناصر، صورة حديثة لزوجته الفنانة فاطمة الكاشف من داخل المستشفى، بعد ساعات من إعلانها إصابتها مجددا بفيروس كورونا، وتدهور حالتها الصحية. 

وكتب جمال عبد الناصر منشورا على حسابه بموقع فيسبوك، قال فيه:" كل الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.. والدكتور أشرف زكى والزميلة الفاضلة نهال عنبر .. ودكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة لاهتمامهم البالغ بحالة فاطمة حيث تم حجزها فى العناية ومتابعة حالتها وربنا يتمم شفاها على خير". 

وكتبت فاطمة الكاشف مجددا على حسابها بفيسبوك:" أنا الآن فى المستشفى محجوزة لأنى تعبانه جدا الأكسجين قل فى الدم عن طبيعته ربنا يستر.. أشكر الدكتور الانسان المحترم أشرف زكى ووزيرة الصحة دكتوره هاله زايد والغالية نهال عنبر على سرعة الاستجابة وعمل ما يلزم  وإرسال الاسعاف بسرعه".

وأصيبت الفنانة فاطمة الكاشف بفيروس كورونا مجددا، في نهاية شهر أبريل الماضي، وأثبتت التحاليل والأشعة معاناتها من أعراض المرض، ووصفت حالتها بأنها صعبة. 

وأعلن زوج فاطمة الكاشف، الفنان جمال عبد الناصر منذ يومين شفاء زوجته من فيروس كورونا، لكنها عادت اليوم لتكشف تفاصيل حالتها الصحية الحرجة، ومعاناتها مع الفيروس. 

وكتبت فاطمة الكاشف عبر حسابها على فيسبوك قائلة:" يمكن يكون ده آخر بوست أكتبه.. أتمنى أن تدعو لى بالرحمة والمغفرة ولا تنسونى بالدعاء.. الله أعلم النهاية امتى". 

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