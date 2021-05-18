بروفايل| خالد مصطفى.. أول وكيل دائم بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 987 لسنة 2021 بتعيين المهندس خالد مصطفى في وظيفة الوكيل الدائم بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال السطور القادمة نتعرف على خبرات والسيرة الذاتية لـ خالد مصطفى والتي جاءت كالتالي:

يمتلك خالد مصطفى خبرة عملية تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا من الممارسة الناجحة في العديد من القطاعات الرئيسية في الحكومة، والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والاتصالات، والسيارات، ومواد البناء، وصناعة الدواء والمنتجات الاستهلاكية التي تغطي العديد من البلدان/ القارات في مصر والشرق الأوسط وشرق أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

شغل خالد مصطفى مهام قيادية لمختلف التخصصات مثل سلسلة التوريد، الموارد البشرية، الشئون الإدارية، تطوير الشركات، الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي وكذلك القيادة الاستراتيجية والحوكمة وتنمية رأس المال البشري.

وعمل المهندس خالد مصطفى كاستشاري التخطيط الاستراتيجي والسياسات والمتابعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على برنامج جائزة مصر للتميز الحكومي، كما عمل كعضو المجلس الاستشاري لمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة.

وهو عضو مجلس إدارة معتمد في مؤسسة التمويل الدولية والمعهد المصرفي المصري

حاصل على بكالوريوس التحكم الآلي وهندسة الكمبيوتر من جامعة عين شمس

حصل على شهادة الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية - جامعة استانفورد.

وكذلك حصل على شهادة الإدارة الاستراتيجية و الأداء المتوازن - كلية جورج واشنطن



كما حصل على شهادة دراسات عليا في إدارة الأعمال ، كلية إدنبره لإدارة الأعمال والجامعة الأمريكية بالقاهرة

حصل على شهادة إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة الأزمات - معهد المديرين المصري

كذلك حصل على شهادة عضو مجلس الإدارة من معهد المديرين IOD - المملكة المتحدة