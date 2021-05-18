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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فايزر وموديرنا

دراسة أمريكية : هذه اللقاحات يمكنها التصدي لـ سلالة كورونا الهندية

لقاحات فعالة في التصدي
لقاحات فعالة في التصدي لـ سلالة فيروس كورونا الهندية

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا على لقاحات فيروس كورونا من قبل باحثين أمريكيين من كلية غروسمان للطب ومركز لانغون بجامعة نيويورك، أن لقاحا فايزر وموديرنا فعالين جداً ضد نسختين متحورتين من فيروس كورونا التي ظهرت في الهند.

 

لقاحات فعالة في التصدي لـ سلالة فيروس كورونا الهندية


وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الأجسام المضادة للقاح أضعف قليلاً ضد المتحورين من فيروس كورونا، لكن ليس لدرجة يمكن أن تجعلنا نعتقد أنه سيكون لها تأثير كبير على القدرة الوقائية لقاحين، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
 

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وأخذ الباحثون عينات من الدم أولاً من أشخاص تم تطعيمهم بأحد اللقاحين السائدين في الولايات المتحدة حيث أعطيا لأكثر من 150 مليون أميركي، ثم قاموا بعد ذلك بتعريض هذه العينات في المختبر لجزيئات فيروسية مخلَّقة احتوت على طفرتين الفيروس إحداهما خاصة بالمتحورة "ب.1.617" والثانية المتحورة "ب.1.618" والتي ظهرت لأول مرة في الهند.
 

لقاحات فعالة في التصدي لـ سلالة فيروس كورونا الهندية


ووجد الباحثون، انخفاضاً بنحو أربعة أضعاف في كمية الأجسام المضادة المعادلة التي يفرزها الجهاز المناعي لمنع مسببات الأمراض من غزو الخلايا بالنسبة لـ المتحورة الأولى وبنحو ثلاثة أضعاف بالنسبة لـ المتحورة الثانية من فيروس كورونا .
واوضح الباحثون، أنه يمكن لـ اللقاحين أن يكون فعالين في التصدي للسلالة الهندية من فيروس كورونا لأن مستويات الأجسام المضادة في الإجمال ما زالت أعلى بكثير من تلك الموجودة في العينات المأخوذة من أشخاص تعافوا من الإصابة بنسخة غير متحورة من الفيروس، ولكن هذا النوع من التجارب المعملية لا يمكنه التنبؤ بما يحدث في العالم الحقيقي، لذلك يحتاج الأمر إلى دراسات أخرى.

وخلص الفريق، إلى أن اللقاحات الحالية ستوفر الحماية ضد متحورات فيروس كورونا التي تم التعرف عليها حتى الآن. إلا أنهم لم يستبعدوا احتمال ظهور متحورات أحدث أكثر مقاومة اللقاحات الموجودة ضد فيروس كورونا، ما يؤكد أهمية التطعيم على نطاق واسع على المستوى العالمي.

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