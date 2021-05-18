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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الكونغو الديمقراطية : الإرهاب أصبح يتخذ من إفريقيا مقرا له ..فيديو

رئيس الكونغو الديمقراطية
رئيس الكونغو الديمقراطية

قال فليكس تشيسكيدى رئيس الكونغو الديمقراطية ، إن  الإرهاب اصبح يتخذ من افريقيا مقر له واذا استمر الوضع كذألك ستفشل جميع المحاولات التي نقوم بها لانتعاش الاقتصاد الافريقي .

وأضاف  رئيس الكونغو الديمقراطية خلال المؤتمر الختامي لدعم الاقتصاديات الافريقية ، أنني طالبت بزيادة الامكانيات الازمة لدعم الامن في افريقيا بسبب انعدام الامن بها مؤكدا ان مستقبل افريقيا مضمون وهذا ما يشهد به العالم اجمع .

وأوضح  رئيس الكونغو الديمقراطية ، أنني أتوجه بالشكر الي الرئيس الفرنسي علي المجهودات المبذولة لدعم الاقتصاديات الافريقية .

الأفريقي الديمقراطية الرئيس الفرنسي الإرهاب الاقتصادي انتعاش الاقتصاد التوك شو

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