كاف يختار هدف طاهر محمد طاهر الأفضل في جولة الذهاب بربع نهائي إفريقيا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" هدف طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك صن دوانز الجنوب الإفريقي كأفضل الأهداف المسجلة في مباريات جولة الذهاب بدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلقت صفحة دوري أبطال إفريقيا قائلة:" طاهر محمد طاهر.. هدف جولة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بأقدام نجم الأهلي أمام ماميلودي صن دوانز.

وأحرز طاهر محمد طاهر هدف فريق الأهلي الأول فى مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، في الدقيقة 22 من المباراة التي جمع بين الفريقين ضمن ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام.

وتغلب فريق الأهلي على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام، وينتظر لقاء الإياب فى بريتوريا.