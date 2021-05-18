كاف يختار هدف طاهر محمد طاهر الأفضل في جولة الذهاب بربع نهائي إفريقيا
اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" هدف طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك صن دوانز الجنوب الإفريقي كأفضل الأهداف المسجلة في مباريات جولة الذهاب بدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وعلقت صفحة دوري أبطال إفريقيا قائلة:" طاهر محمد طاهر.. هدف جولة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بأقدام نجم الأهلي أمام ماميلودي صن دوانز.
وأحرز طاهر محمد طاهر هدف فريق الأهلي الأول فى مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، في الدقيقة 22 من المباراة التي جمع بين الفريقين ضمن ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام.
وتغلب فريق الأهلي على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام، وينتظر لقاء الإياب فى بريتوريا.