غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب غزة.. وإصابات بالاختناق غرب جنين

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت مصادر طبية في غزة، إن سيدة تبلغ من العمر "56 عاما"، استشهدت وأصيب 7 مواطنين آخرين بجروح مختلفة، جراء الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الاسرائيلية على رفح وخان يونس، وتم نقلهم الى مستشفى ابو يوسف النجار برفح.

وأصيب مساء اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة خلال المواجهات التي اندلعت قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي قرية رمانة غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الإحتلال استهدفت المواطنين الذين تظاهروا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي في مدينة القدس، وقطاع غزة، وأطلقت عليهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع قرب جدار الفصل، ما أدى الى إصابة العشرات بالاختناق، واندلاع النيران في أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون.

وحسب شهود عيان، تتواجد قوات الاحتلال بأعداد كبيرة قرب قرية العرقة غرب جنين.