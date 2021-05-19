وزارة الزراعة : سرطنة الخوخ والبطيخ شائعات موسمية .. فيديو

قال محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، إن سرطنة الخوخ والبطيخ ليست إلا شائعات موسمية مؤكدًا أن الشائعات في مجال الزراعة هناك الكثير يقومون بالترويج لها بشكل أو بآخر .

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن القطاع الزراعي يساهم في الاقتصاد المصري بشكل كبير جدًا تصل نسبته إلى 15% مؤكدًا أن الصادرات الزراعية المصرية تصل نسبتها إلى 20% ونعمل على تصدير جميع المنتجات الزراعية .

وأوضح محمد القرش ، أن مصر الدولة الأولى على العالم في تصدير العنب والفراولة مؤكدًا أن الصادرات الزراعية المصرية تغزو جميع أسواق العالم.

وتابع محمد القرش، أن الـ3 سنوات الماضية قمنا بإدخال 40 سوقا جديدة بداخل الدولة المصرية، لافتًا إلى أننا نقوم بالتفتيش والمتابعة المستمرة على جميع الحاصلات الزراعية .