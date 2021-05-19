مدرب الأرجنتين الأولمبي: تواجد صلاح مع مصر في طوكيو سيضيف قوة للفراعنة والبطولة

قال فيرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأوليمبي لكرة القدم، إن مُشاركة محمد صلاح نجم وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية، الصيف المُقبل، في طوكيو؛ ستضيف قوة لمنتخب الفراعنة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال فيرناندو :"مُشاركة لاعب مثل صلاح وكذلك ميسي يمنح دورة طوكيو أهمية أكبر، أتمنى بالطبع مشاركة صلاح وكل النجوم أمثاله حتى ترتفع قيمة البطولة".

وأضاف مدرب الأرجنتين :"صلاح لاعب ممتاز، ليس في مصر فقط، العالم أجمع يُدرك أهمية هذا اللاعب، وبالطبع سيمنح منتخب مصر قوة كبيرة في البطولة".

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وتابع باتيستا :"القرعة كانت صعبة لكل المنتخبات، ليس هناك فريق قوي وأخر ضعيف، أو مجموعة سهلة وأخرى صعبة، الانتصار يكون نتيجة للجهد في النهاية".

وعن إمكانية مُشاركة ميسي مع فريقه قال فيرناندو :"ميسي مرتبط بالمشاركة مع منتخب الأرجنتين في كوبا أميركا في الصيف القادم، لذلك من الصعب جداً مُشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية، فهو لديه أولويات أخرى".

وأنهى باتيستا تصريحاته:"لم نستقر بعد على الثلاثي الذي سيشارك معنا من بين الفريق الأول، لكن إقامة كوبا أميركا في نفس الفترة ستجعل الأمور صعبة بالنسبة لنا، لكن الأمر ما زال محل دراسة بالنسبة لنا".