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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قمر الدم.. أول خسوف للقمر في 2021 خلال أيام.. كل ما تريد معرفته عنه

قمر الدم .. ظاهرة
قمر الدم .. ظاهرة كسوف القمر

سيشهد عشاق علم الفلك أول خسوف كلي للقمر في عام 2021 في 26 مايو الجاري، و يُعرف الخسوف الكلي للقمر أيضًا باسم قمر الدم حيث سيظهر القمر باللون البرتقالي المحمر، وسيستمر القمر الدموي في 26 مايو لمدة 14 دقيقة و 30 ثانية.

 

ووفقا لموقع "بيزنس توداي" الأمريكي، سيعتمد لون القمر في هذا اليوم على جزيئات الغبار والأطوال الموجية المختلفة للألوان التي تصل إلى سطح القمر وهذه أبرز المعلومات عنه.

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 الخسوف الكلي للقمر

يحدث الخسوف الكلي للقمر عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم، وتأتي الأرض بين الشمس والقمر ، وبالتالي تمنع أشعة الشمس من الوصول إلى القمر في حالة حدوث خسوف كلي للقمر.

 

يحدث هذا الخسوف فقط عند اكتمال القمر، ومع ذلك ، يمكن النظر إلى خسوف القمر بالعين المجردة ، على عكس كسوف الشمس.

 

ما هو قمر الدم؟

وفقًا لوكالة ناسا ، يحدث القمر الدموي في حالة حدوث خسوف للقمر عندما تأتي الأرض بين الشمس والقمر لمنع أشعة الشمس من الوصول إلى القمر.

 

عندما يحدث هذا ، فإن الضوء الوحيد الذي يصل إلى سطح القمر هو من أطراف الغلاف الجوي للأرض، حيث تبعثر جزيئات الهواء من الغلاف الجوي للأرض معظم الضوء الأزرق، وينعكس الضوء المتبقي على سطح القمر بتوهج أحمر ، مما يجعل القمر يظهر احمر في سماء الليل.

 

رؤية قمر الدم في 26 مايو

يمكن مشاهدة قمر الدم في أجزاء من أستراليا ونيوزيلندا وغرب الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية والمحيط الهندي والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وأجزاء من جنوب شرق آسيا.


موعد الكسوف القادم

بعد خسوف القمر في 26 مايو ، يمكن لمحبي رؤية الظواهر الطبيعية رؤية الكسوف الشمسي الحلقي في 10 يونيو ، والكسوف الجزئي للقمر في 19 نوفمبر والكسوف الكلي للشمس في 4 ديسمبر.

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