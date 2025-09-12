ثقافة أسيوط تناقش ديوان نظرية الشاي

شهد قصر ثقافة ديروط حفل توقيع ومناقشة ديوان شعر "نظرية الشاي" للشاعر محمود ربيع، ضمن حفلات توقيع الكتب الفائزة بمسابقة النشر الإقليمي التي ينظمها فرع ثقافة أسيوط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار خطط وزارة الثقافة لدعم الحراك الأدبي بالمحافظات.

عقد اللقاء ضمن نشاط نادي الأدب، وأداره محمد أبو العيون، مدير قصر ثقافة ديروط، وشارك به الشاعران محمد أبو شناب ومحمد جابر المتولي، وشهد حضور د. هند مكرم، رئيس نادي الأدب، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

استهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية لمدير القصر، أكد خلالها حرص قصور الثقافة على أن تكون منبرا يجمع بين الفكر والإبداع، في إطار رسالتها لنشر التنوير والوعي.

وأعربت د. هند مكرم عن سعادتها بهذا اللقاء الذي يعكس دور النادي في فتح نوافذ الحوار والإبداع وتقديم أنشطة تعكس ثراء المشهد الثقافي بديروط.

من ناحيته، تحدث الشاعر محمد أبو شناب عن بساطة لغة الديوان وقدرة الشاعر على ملامسة وجدان المتلقي من خلال الصور الحياتية.

فيما ركز الشاعر محمد جابر المتولي على البناء الفني للنصوص وما تحمله من طاقة تعبيرية مميزة، معتبرا أن التجربة إضافة مهمة لشعر العامية المعاصر. أعقب ذلك مناقشة مجموعة من قصائد الديوان التي لاقت إعجاب الحضور.

وتواصلت فعاليات اللقاء المنفذ ضمن برنامج إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، بكلمة للشيخ عبد الباقي حسن، تناول فيها سيرة الرسول الكريم وما تمثله من قيم خالدة في التسامح والمحبة، وذلك في إطار احتفالات فرع ثقافة أسيوط، بإدارة خالد خليل، بذكرى المولد النبوي الشريف.

أعقب ذلك فقرات إنشاد ديني قدمها المنشد عبد الكريم أمير، والمنشدة أشرقت أنور، ما أضفى على الأجواء طابعا روحانيا مميزا.

واختتمت الفعاليات بإلقاء باقة من القصائد الشعرية ذات الطابع الديني، بمشاركة نخبة من الأدباء المبدعين من بينهم ناجح جاد، سيد فاروق، عثمان مكاوي، ورداني توفيق، وإبراهيم عبد السلام،

والشاعر جابر الزهيري.