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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقي غريب يُحدد ثلاثي المنتخب الأولمبي من اللاعبين الكبار

شوقي غريب
شوقي غريب

حدد شوقي غريب كل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي ومحمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي للانضمام لقائمة المنتخب والتى تشارك فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل.

وأسفرت قرعة مسابقة كرة القدم بنهائيات دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.

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وقالت الإعلامية نجلاء حلمي عبر برنامج صباحكو رياضة فى إذاعة الشباب والرياضة:" أن شوقي غريب استقر على ضم الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

شوقي غريب أولمبياد طوكيو 2021 محمد صلاح ليفربول النادي الأهلي

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