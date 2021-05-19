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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكي بالينو 2021

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

سوزوكي بالينو 2021
سوزوكي بالينو 2021 suzuki baleno

طرحت مؤخرا شركة سوزوكي سيارتها الجديدة بالينو suzuki baleno 2021 الجديدة ضمن قائمة سيارات سوزوكي الجديدة المتوفرة حاليا في مصر و التي تأتي بمحرك سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان مع صندوق خلفي سعة 355 لتر.

 

سوزوكي بالينو 2000

تم تصنيع الجيل الأول من سوزوكي بالينو suzuki baleno في اليابان منذ 1995 حتي 2002 بطرازات هاتشباك، وسيدان وفي الهند، تم إنتاج الجيل الأول من سوزوكي بالينو suzuki baleno منذ 1999 حتى 2007 . 


سوزوكي بالينو 2021 فل كامل

سوزوكي بالينو suzuki baleno 2021 بها العديد من أنظمة الأمان منها أنظمة الفرامل ABS + EBD +EBA وغلق الأبواب الخلفية للأطفال وإنذار مانع السرقة و 2 وسائد هوائية ومانع إدارة المحرك و سنتر ريموت ومساعد ركن خلفي ونظام تثبيت مقعد الطفل ISOFIX و مزيل للضباب بالزجاج الخلفي.


تصميم سوزوكي بالينو suzuki baleno 2021

تتميز سوزوكي بالينو suzuki baleno 2021 بتصميم شبابي و بها مصابيح ضبابية امامية LED و مصابيح خلفية LED و مصابيح نهارية LED و اسبويلر مضيء وضبط مستوى المصابيح الأمامية يدوي وعدسة لتنقية الضوء وتطعيمات من الكروم و المرايات الجانبية بلون السيارة و فاميه خلفي وعجلات رياضية  16 بوصة.


داخلية سوزوكي بالينو 2021 suzuki baleno

سوزوكي بالينو 2021 suzuki baleno  معززة بنظام ترفيهي جيد و 4 مكبرات صوتية و  شاشة وسائط 7 بوصة مدعمة بأنظمة تشغيل الطبيقات الذكية – وبلوتوث ومرايات كهربائية بإشارات جانبية، ومسند يد أمامي، ومكيف هواء أتوماتيك.
 


كماليات سوزوكي بالينو 2021 suzuki baleno

سوزوكي بالينو 2021 suzuki baleno بها زر تشغيل وايقاف السيارة ومثبت سرعة وضبط عجلة القيادة في 4 اتجاهات و ضبط وضم المرايات الجانبية كهرباء مع اشارات جانبية و مرآة تعتيم داخلية أوتوماتيك و إضاءة الصالون أمامي وخلفي وبصندوق الأمتعة و كمبيوتر رحلات بشاشة 4.2 بوصة LCD و فتح السيارة وصندوق الأمتعة بدون استخدام المفتاح.


سعر سوزوكي بالينو 2021 suzuki baleno اليوم في مصر 
تباع السيارة سوزوكي بالينو 2021 suzuki baleno  بسعر 254.000

سوزوكي بالينو suzuki baleno 2021 بالينو 2000

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