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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

180 دقيقة حاسمة .. هداف البريميرليج حائر بين محمد صلاح وهاري كين

محمد صلاح
محمد صلاح


يتجدد الصراع الوشيك بين نجمنا المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول والمهاجم هاري كين لاعب توتنهام اليوم على حسم لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز فى موسمه الجاري .

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره بيرنلي، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة والربع مساءً، ضمن منافسات الجولة رقم 37 من الدوري الإنجليزي.

يحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 63 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف ليستر سيتي صاحب المركز الرابع.

وفى تمام الساعة السابعة مساء ، يلتقى توتنهام مع أستون فيلا فى الجولة الـ 37 ، فى مباراة من المقرر أن تكون فى غاية القوة والإثارة .

ويشهد الوقت الحالي منافسة شرسة بين محمد صلاح نجم ليفربول وهاري كين مهاجم توتنهام على حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي ، ويمتلك اللاعبان نفس عدد الرصيد من الأهداف بـ 22 هدفا لكل منهما ويتبقي جولتين فقط على نهاية مسابقة البريميرليج .

وفى حال نجاح محمد صلاح فى حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي سيكون حققه 3 مرات  وهو رقم لم يحققه سوى لاعبين فقط هم آلان شيرر نجم بلاكبرن روفرز ونيوكاسل يونايتد السابق، كان هدافا للدوري في 1995 و1996 و1997.

واللاعب الثانى هو الفرنسي تييري هنري أسطورة أرسنال، فاز بلقب الهداف 4 مرات، في 2002 و2004 و2005 و2006.

وكان محمد صلاح نجح فى حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين من قبل مع فريقه ليفربول الإنجليزي ، ويواجه صلاح الآن صراعا وشيكا مع المهاجم الإنجليزي هارى كين والذى يتقاسم صدارة الهدافين معه برصيد 22 هدفا لكل منهما .

 

محمد صلاح ليفربول هاري كين توتنهام الدوري الإنجليزي

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