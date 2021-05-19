عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تؤكد دور مصر.. "صناعة النواب" تشيد بمبادرة الرئيس لقطاع غزة

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان

أكد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، منوها بأنها تهدف إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين بعد الدمار الكبير الذي لحق بغزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

 

وأضاف “محمود”، في تصريحات له اليوم، الأربعاء، أنه دور مصر يؤكد للجميع أنها الشقيقة الكبرى، وأنها راعٍ تاريخي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتؤكد استمرار القاهرة في التمسك بالدفاع عن الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.

 

وشدد رئيس صناعة البرلمان، على أن المبادرة تأتي كذلك في سياق دور مصر المحوري والكبير في تحقيق الأمن والاستقرار في الدول العربية ودول الجوار بالخصوص مشيدا بالدور الفعال الذي تلعبه مصر حاليا في ليبيا لاعادة الاستقرار والأمن لها، ومساعدة السودان كذلك في تجاوز عقبة الديون.

 

وأضاف محمود، أن مبادرة إعادة إعمار غزة وقفة عملية مع الشعب الفلسطيني في محنته، ولتخفيف وطأة العدوان وإعادة بناء المنازل والمؤسسات والهيئات التي دمرها القصف طيلة الفترة الماضية.


وأوضح أن الإشادة العربية والعالمية بمبادرة مصر لدعم الفلسطينيين، تؤكد أنها جاءت في وقتها تمامًا، لتستكمل جهود مصرية سياسية لم تتوقف طيلة الفترة الماضية، لوقف العدوان الإسرائيلي في أسرع وقت.

مجلس النواب الرئيس السيسي فلسطين قطاع غزة السودان

ترشيحاتنا

بعد أزمة الإصابة والعلاج.. هل أوشكت قصة علي معلول مع الأهلي على النهاية ؟

هل يرحل محمد الشناوي من الأهلي إلى النصر السعودي؟.. القصة كاملة

البرازيل: 75 ألف و445 إصابة جديدة و2513 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

خبير استراتيجي يعدد أسباب وأهمية زيارة وزير الدفاع لقبرص واليونان

نائب بـ الشيوخ يكشف سبب استعداد مصر لاستخدام حصتها بـ صندوق النقد الدولى لدعم السودان

أخر وقت لصلاة العصر وهل يحبط عمل من تركها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبهات سيكازوى تثير رعب الأهلاوية قبل موقعة صن داونز المصيرية

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

بعد إعلان رغبته .. حالة واحدة لخوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك

قرار عاجل من الكاف بشأن الجماهير في السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

8400 جنيه.. عاجل| الحكومة توافق على تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين.. تفاصيل

قاعة أفراح تتحول إلى سرادق عزاء.. أسرة الضحايا تروي تفاصيل حادث زفة عروسين بالبحيرة.. شاهد

شوقي غريب يُحدد ثلاثي المنتخب الأولمبي من اللاعبين الكبار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

رجب رواش يكتب: تضارب الأحكام يدمر نادي الزمالك

رمضان البيه يكتب: أحلام يقظة

نهي أباظة تكتب: ع النوتة.. ومش مظبوطة

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ