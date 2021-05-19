تؤكد دور مصر.. "صناعة النواب" تشيد بمبادرة الرئيس لقطاع غزة

أكد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، منوها بأنها تهدف إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين بعد الدمار الكبير الذي لحق بغزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف “محمود”، في تصريحات له اليوم، الأربعاء، أنه دور مصر يؤكد للجميع أنها الشقيقة الكبرى، وأنها راعٍ تاريخي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتؤكد استمرار القاهرة في التمسك بالدفاع عن الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.

وشدد رئيس صناعة البرلمان، على أن المبادرة تأتي كذلك في سياق دور مصر المحوري والكبير في تحقيق الأمن والاستقرار في الدول العربية ودول الجوار بالخصوص مشيدا بالدور الفعال الذي تلعبه مصر حاليا في ليبيا لاعادة الاستقرار والأمن لها، ومساعدة السودان كذلك في تجاوز عقبة الديون.

وأضاف محمود، أن مبادرة إعادة إعمار غزة وقفة عملية مع الشعب الفلسطيني في محنته، ولتخفيف وطأة العدوان وإعادة بناء المنازل والمؤسسات والهيئات التي دمرها القصف طيلة الفترة الماضية.



وأوضح أن الإشادة العربية والعالمية بمبادرة مصر لدعم الفلسطينيين، تؤكد أنها جاءت في وقتها تمامًا، لتستكمل جهود مصرية سياسية لم تتوقف طيلة الفترة الماضية، لوقف العدوان الإسرائيلي في أسرع وقت.