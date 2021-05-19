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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الصيف جاي برد أوي السنة دي .. حكاية سيارة شهيرة ظهرت في فيلم حملة فريزر | صور

حكاية سيارة شهيرة
حكاية سيارة شهيرة ظهرت في فيلم حملة فريزر

" الصيف جاي برد أوي السنة دي، اللي بيحصل ده تغيير فاسيولوجية الأرض، أكيد في عاصفة ثلجية عند كوبري الجامعة هي اللي موقفة الدنيا " بالطبع ما يدور في رأسك الآن بأن ما هذه الكلمات العبثية، و أنها مجرد هراء، فكيف تختلط العواصف الثلجية وأجواء الطقس الأوروبية، بالطقس المصري الطبيعي وبهذه المناطق المصرية فهذا شيء أشبه بالمستحيل، ولكن صناع فيلم " حملة فريزر " نجحوا بقوة بإقناع المشاهدين بأن هذه الأجواء حدثت بالفعل وصوت بشكل طبيعي هنا في مصر.

فيلم حملة فريزر

في أجواء غير مشهودة من قبل، تقع مصر تحت موجة من الصقيع الحاد، لدرجة جعلت الجليد يغطي البلاد من كل جانب وتعالت الجبال الثلجية و إذ بالقاهرة تراها كأنك سافرت إلى روسيا باستثناء معالمها المعروفة التي تؤكد على أنك ما زلت متواجد بأرض المحروسة، و لا عجب أن يوقف قيادتك للسيارة بشكل مفاجئ مرور سرب من طيور البطريق بجانب، و أن ترى الكلاب تحل محل الحمير في جر العربات، كل هذا جسدته أحداث قصة فيلم " حملة فريزر ".

فيلم حملة فريزر

ظهر بأحداث الفيلم اعتقاد المصريين أن ما حل عليهم من الطقس الأوروبي ما هو إلا غضب من الله، ولكن رجال المخابرات المصرية متلخصة في العميد صبحي صابر " بيومي فؤاد " و والنقيب سراج الدين بعتذر " هشام ماجد "، قد اكتشفوا أن ما حدث من تغييرات جوية كان سببه هو جهاز تم اختراعه يستطيع أن ينقل القوة والطاقة من مكان إلى آخر، فكانت تجربته الأولى على مصر بنقل أجواء طقس سيبيريا إليها، فخططوا لإجراء مهمة للحصول على هذا الجهاز، واستعانتهم بالممثل المغمور مديح البلبوصي " شيكو " للتظاهر بتصوير فيلم سينمائي بإيطاليا حيث يوجد الجهاز كعملية تمويه للحصول عليه.

فيلم حملة فريزر

كانت بداية معرفة العميد صبحي صابر والنقيب سراج بعتذر للممثل المغمور مديح، هو أثناء ارتدائه لزي تنكري على شكل فيل لتصويره أحد برامج الأطفال، وخروجه من الاستوديو التصوير بنفس الزي، فاصطدم بسيارتهما، ومن هنا جاءت فكرة استخدامه لعملية التمويه بتصوير الفيلم، والتي كانت بطلتها السيارة الكورية هيونداي HYUNDAI.

فيلم حملة فريزر

أنتجت هذه السيارة بطلة مشهد التقاء مديح بالعميد صابر والنقيب سراج، شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي HYUNDAI، التي تحتل المركز الرابع عالميًا من حيث عدد النسخ المباعة، وكانت قد تأسست هذه الشركة في العام 1967، و طرحت أولى طرازاتها بالتعاون مع شركة فورد الأمريكية وكان يحمل اسم كورتينا.

HYUNDAI ACCENT

ثم اتجهت هيونداي بعد ذلك لمحاولة الاكتفاء الذاتي في صناعتها وذلك في العام 1975، حيث أصدرت الطراز " بوني " والذي يعد اول سيارة كورية الصنع، لتنتقل بعد ذلك لمحاولة صناعة المحركات أيضًا، لتنتج أول محرك يعمل بالبنزين وناقل حركة يحملان اسم HYUNDAI وذلك في العام 1991.

HYUNDAI ACCENT

وظهرت السيارة هيونداي HYUNDAI خلال أحداث فيلم " حملة فريزر " من الطراز ACCENT موديل عام 2009، والذي استمد قوته من خيارين من المحركات كلاهما مكون من 4 أسطوانات، يأتي الأول بسعة 1.4 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 94 حصانًا، والثاني بسعة 1.6 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 109 حصانًا.

HYUNDAI ACCENT

جدير بالذكر أن فيلم حملة فريزر بطولة كلًا من " هشام ماجد، شيكو، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رجاء الجداوي، سامي مغاوري، نسرين أمين، دارين حداد " ومن تأليف شيكو، و سيناريو وحوار ولاء شريف، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 10 سبتمبر من العام 2016.

فيلم حملة فريزر
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