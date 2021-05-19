ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بـ صور على "يخت" .. شاهد
نشرت الفنانة ياسمين صبري عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.
وظهرت ياسمين صبرى فى الصور على متن يخت وعلقت قائلة “ Forever grateful ”.
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى :
زى القمر - تجننى - مشاء الله
أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة” وغيرهم.