عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد قرار مجلس الوزراء..محافظ الاسكندرية يشدد على الإجراءات الإحترازية بالشواطئ

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء والمديريات والمختصين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، والمتابعة الدورية لردع المخالفين، وذلك حفاظاً علي صحة المواطنين، في إطار تنفيذ قرار اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا برئاسة الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

 

وتابع محافظ الإسكندرية استعدادات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بشأن إعادة فتح الشواطئ العامة في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء.

 

اقرأ أيضًا:

محافظة الإسكندرية: حملات رقابية مكبرة على الأسواق والمخابز والمستودعات ومحطات تموين السيارات

وشدد المحافظ في بيان، اليوم الأربعاء، علي ضرورة المتابعة اللحظية لتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية بكل حزم، وفرض غرامات فورية على المخالفين لها.

 

من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، أنه بناء على توجيهات المحافظ شملت الاستعدادات؛ إلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق الإجراءات الإحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، وفرض الغرامات علي مستأجري الشواطئ المخالفة لتطبيق الإجراءات الإحترازية قد تصل إلي فسخ التعاقد، وإلزام أطقم عمال الشواطئ بإرتداء الكمامات، وتوعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد علي رمال الشواطئ، وتوزيع نشرات توعية علي رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها، والتنبيه علي منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، والإلتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة علي بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية ٤ أمتار بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لوحدات خلع الملابس ودورات المياه، مؤكدًا علي المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية.

اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية أزمة كورونا رؤساء الاحياء حملات رقابية

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية يبحث مع السفير الأمريكي تعزيز التعاون في منطقة الدلتا

لإلقاء الضوء على الشراكة الأمريكية المصرية.. السفير الأمريكي يزور الإسكندرية ودمياط | صور

ترشيحاتنا

هل من يتلقى لقاح كورونا محمي من الإصابة؟ عوض تاج الدين يوضح

منذ الصباح.. المقاومة الفلسطينية تطلق 230 صاروخا على إسرائيل

تقرير|تماسك الجنيه "كلمة السر" في نمو اقتصاد مصر.. وصعود الناتج المحلي 4.2%

دعاء قبل المغرب مستجاب لقضاء الدين وفك الكرب

"مكافحة كورونا"تكشف تطورات في الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

من جنوب لبنان.. إطلاق 4 صواريخ باتجاه إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

مجلس الوزراء: تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بأجهزة الدولة لعدم انتشار كورونا

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

بعد استقالة وزير الخارجية.. تصريحات مهمة للسفير السعودي في لبنان

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن..فيديو

تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش ساعتين .. اعرف السبب

شبهات سيكازوى تثير رعب الأهلاوية قبل موقعة صن داونز المصيرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

د. ميرفت عبد العظيم تكتب: التقارب المصري الأفريقي هدف وغاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ